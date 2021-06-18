وزارة الداخلية السودانية: قتيلان في محاولة اقتحام سجن في جنوب كردفان

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، سقوط قتيلين في محاولة اقتحام سجن في مدينة كادقلي (عاصمة ولاية جنوب كردفان جنوب جمهورية السودان)، لافتة إلى أن قوة تأمين السجن تصدت لتلك المحاولة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، أن مجموعة مسلحة قامت، اليوم الجمعة، بمحاولة اقتحام السجن القومي بمدينة كادقلي لتهريب سجناء، وتصدت لهم قوة الشرطة المعنية بتأمين السجن وتمكنت من صد الهجوم.

وأوضحت أن سجينا وأحد المهاجمين قُتلا خلال محاولة اقتحام السجن، فيما دفعت شرطة ولاية جنوب كردفان بتعزيزات لإحكام السيطرة والتأمين للسجن والسجناء، مضيفة أن الأحوال عادت إلى طبيعتها.

وحذرت من "هذه المغامرات" التي تخالف القانون، مؤكدة قدرتها على إنفاذ القانون والتصدي لمحاولات خرقه.