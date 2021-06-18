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أمازون تقدم خدمات الحوسبة السحابية لشركة فيراري الإيطالية

08:42 م الجمعة 18 يونيو 2021
أمازون تقدم خدمات الحوسبة السحابية لشركة فيراري الإيطالية

شركة أمازون

سياتل - (د ب أ):

أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفس التابعة لمجموعة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية اليوم الجمعة أنها أصبحت الموفر الرسمي لخدمات الحوسبة السحابية لشركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري.

وقالت شركة أمازون إن شركة أمازون ويب سيرفس وقعت اتفاقا مع فيراري لكي تقدم لها خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وقالت الشركتان الأمريكية والإيطالية إن الصفقة ستسرع وتيرة الابتكار في مختلف قطاعات شركة فيراري.

وتستهدف فيراري استخدام البنية التحتية وخدمات أمازون ويب سيرفس بما في ذلك قطاع أمازون ويب سيرفس أوروبا في مدينة ميلانو الإيطالية لتسهيل عمليات تصميم واختبار سياراتها. ويعتزم فريق سكودريا فيراري لسباقات سيارات فورمولا 1 الاستفادة من خدمات أمازون ويب سيرفس لإطلاق منصة للتواصل مع الجمهور رقميا عبر تطبيقه على أجهزة الهاتف الذكي.

أمازون فيراري خدمات الحوسبة السحابية التجارة الإلكترونية

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