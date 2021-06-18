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الأمم المتحدة تدرج الحوثي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

08:41 م الجمعة 18 يونيو 2021
الأمم المتحدة تدرج الحوثي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

الحوثيين

وكالات:

أدرجت الأمم المتحدة، جماعة الحوثي، الجمعة، على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقالت الأمم المتحدة إن "جماعة الحوثي قتلت وشوهت 250 طفلا يمنيا".

وفي فبراير الماضي، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (65971) انتهاكاً بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في تقرير أطلقته حول انتهاكات الطفولة.

وقالت الشبكة إن انقلاب الميليشيات الحوثية دفع ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، کما حرم 4,5 مليون من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات تدريب المجندين.

وأكدت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعاً نفسياً صعباً نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة، حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار، وكل ذلك أمام الأطفال.

الحوثيين الأمم المتحدة الأطفال قائمة الأمم المتحدة السوداء

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