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الخارجية تهنىء انطونيو جوتيريش لإعادة انتخابه كأمين عام للأمم المتحدة

07:45 م الجمعة 18 يونيو 2021
الخارجية تهنىء انطونيو جوتيريش لإعادة انتخابه كأمين عام للأمم المتحدة

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التهاني لانطونيو جوتيريش لإعادة انتخابه كأمين عام للأمم المتحدة لولاية ثانية.

وقال حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الجمعة "نتطلع إلى استمرار التعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار".

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنطونيو جوتيريش، أمينا عاما لفترة ثانية، ليستمر في منصبه 5 سنوات أخرى.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية المصرية انطونيو جوتيريش الأمم المتحدة السفير أحمد حافظ

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