الجيش الصومالي يحبط هجمات إرهابية ضد قاعدة عسكرية بإقليم شبيلي الوسطى

مقديشيو - (أ ش أ):

أحبطت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الجمعة هجمات تفجيرية لعناصر من ميليشيات الشباب المتطرفة ضد قاعدة عسكرية للجيش في منطقة (بيو عدى) بإقليم شبيلي الوسطى.

وقال قائد الجيش الوطني العميد أذوا راغي يوسف - لوكالة الأنباء الصومالية - إن قوات الجيش تصدت للعناصر الإرهابية التي حاولت دخول قاعدة عسكرية بمنطقة "بيو عدى" بإقليم شبيلي الوسطى، والتي تعد قيادة للكتيبة الـ27 للجيش الصومالي، مشيرا إلى إصابة 4 جنود أثناء تصديهم للهجوم.