ماكرون يعود إلى التحية بالعناق والتقبيل وهو يضع قناعا واقيا

باريس - (د ب أ):

قام الرئيس إيمانويل ماكرون بمعانقة وتقبيل اثنين من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية في حفل جوقة الشرف، وذلك في عودة إلى المعانقة والتقبيل لدى قيامه بالترحيب الحار المعتاد في فرنسا، كما يتضح من مقطع فيديو من قصر الإليزيه صدر اليوم الجمعة.

ومع ذلك، كان الرئيس الفرنسي /43 عاما/ يضع قناعا أثناء تقبيل المحاربين. ولطالما حذر الخبراء من هذه الممارسة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وخففت الحكومة من القواعد بسبب تحسن الوضع الوبائي في فرنسا، ومن المقرر أن يتم إلغاء حظر التجول الليلي الذي تم فرضه عندما بدأت أعداد حالات الإصابة في الخروج عن نطاق السيطرة في عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون بالمستشارة أنجيلا ميركل في برلين مساء للتحضير لقمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها الأسبوع المقبل في بروكسل.