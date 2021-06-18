Masrawy logo white

الخارجية الأردنية تدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

05:20 م الجمعة 18 يونيو 2021
الخارجية الأردنية تدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

الشرطة الإسرائيلية - أرشيفية

عمان- (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردنية السفير ضيف الله الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما قامت به الشرطة الإسرائيلية اليوم عقب صلاة الجمعة انتهاك سافر لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسلامة المصلين.

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وحرمة المسجد وسلامة وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد، وكذلك تقيد السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها وفق القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية والكف عن الاعتداءات والانتهاكات.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الأردنية الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

الصحة العالمية: التراخي في التدابير وعدم إنصاف توزيع اللقاحات يزيد فرصة تحور كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

591

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

609

متعافون اليوم

275601

إجمالي الإصابات

15760

إجمالي الوفيات

203802

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تتراجع 43 جنيها في أسبوع.. ماذا حدث؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا