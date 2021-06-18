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إيطاليا: تعليق الطيران مع بريطانيا يعتمد على فاعلية اللقاحات ضد متحور دلتا

04:53 م الجمعة 18 يونيو 2021
إيطاليا: تعليق الطيران مع بريطانيا يعتمد على فاعلية اللقاحات ضد متحور دلتا

إيطاليا

روما - أ ش أ

أكد وكيل وزارة الصحة في الحكومة الايطالية بييرباولو سيليري، إلى أن فرضية تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا تعتمد على مدى فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على متحور (دلتا) من الفيروس.

وقال المسؤول الإيطالي اليوم /الجمعة/ فى تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "يجب الانتظار حتى نرى كيف ستسير الأمور، فقد ارتفعت الإصابات والوفيات بالأمس بشكل طفيف، وفى حال التأكد من إفلات متحور دلتا من اللقاحات المتاحة لنا سيجعلنا نتخذ القرار بشكل فورى".

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