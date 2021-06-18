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أنطونيو جوتيريش أمينا عامًا للأمم المتحدة لولاية ثانية

04:17 م الجمعة 18 يونيو 2021
أنطونيو جوتيريش أمينا عامًا للأمم المتحدة لولاية ثانية

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعيين الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريش، لولاية ثانية في المنصب.

وأكدت المنظمة الدولية اليوم الجمعة في نيويورك تولي الدبلوماسي البرتغالي، 72 عاما، المنصب لخمس سنوات أخرى.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب عن دعمه أوائل الشهر الجاري لسعي جوتيريش لولاية ثانية في منصب الأمين العام.

وتبدأ الولاية الجديدة للأمين العام في الأول من يناير 2022.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي

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