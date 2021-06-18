أنطونيو جوتيريش أمينا عامًا للأمم المتحدة لولاية ثانية

نيويورك - (د ب أ):

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعيين الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريش، لولاية ثانية في المنصب.

وأكدت المنظمة الدولية اليوم الجمعة في نيويورك تولي الدبلوماسي البرتغالي، 72 عاما، المنصب لخمس سنوات أخرى.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب عن دعمه أوائل الشهر الجاري لسعي جوتيريش لولاية ثانية في منصب الأمين العام.

وتبدأ الولاية الجديدة للأمين العام في الأول من يناير 2022.