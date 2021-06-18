جنوب أفريقيا تعلن الحداد لمدة 10 أيام على وفاة أول رئيس لزامبيا

بريتوريا - أ ش أ

أعلنت جنوب أفريقيا اليوم الحداد الوطني لمدة عشرة أيام على أول رئيس لزامبيا "كينيث كاوندا" الذي توفي عن عمر ناهز 97 عاما.

ووصف رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" - في تصريحات له اليوم الجمعة- كاوندا بأنه "أبو الاستقلال الأفريقي".

وأشار إلى أنه خلال فترة حكم كاوندا، كانت زامبيا من أكثر المعارضين للتمييز العنصري في جنوب أفريقيا.