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جنوب أفريقيا تعلن الحداد لمدة 10 أيام على وفاة أول رئيس لزامبيا

04:01 م الجمعة 18 يونيو 2021
جنوب أفريقيا تعلن الحداد لمدة 10 أيام على وفاة أول رئيس لزامبيا

كينيث كاوندا

بريتوريا - أ ش أ

أعلنت جنوب أفريقيا اليوم الحداد الوطني لمدة عشرة أيام على أول رئيس لزامبيا "كينيث كاوندا" الذي توفي عن عمر ناهز 97 عاما.

ووصف رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" - في تصريحات له اليوم الجمعة- كاوندا بأنه "أبو الاستقلال الأفريقي".

وأشار إلى أنه خلال فترة حكم كاوندا، كانت زامبيا من أكثر المعارضين للتمييز العنصري في جنوب أفريقيا.

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كينيث كاوندا وفاة رئيس زامبيا جنوب افريقيا الحداد

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