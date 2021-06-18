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شكري يؤكد لوزير الخارجية الإسرائيلي الجديد ضرورة تحريك الجمود مع الفلسطينيين

03:53 م الجمعة 18 يونيو 2021
شكري يؤكد لوزير الخارجية الإسرائيلي الجديد ضرورة تحريك الجمود مع الفلسطينيين

سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، حيث قدَّم له الوزير شكري في مُستهل الاتصال التهنئة على توليه مهام منصبه الجديد.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أكدَّ لنظيره الإسرائيلي على ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة.

وأشار شكري إلى استمرار مصر في القيام بدورها في دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد الوزير شكري ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين بما يُنذر بتفاقم الأوضاع مُجددًا، فضلًا عن الدفع قُدمًا بجهود إعادة الإعمار والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وشدد شكري على حرص القاهرة على التحرك بخطوات عملية وجدية نحو تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.

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سامح شكري وزير الخارجية الإسرائيلي فلسطين الأراضي الفلسطينية

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