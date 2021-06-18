Masrawy logo white

إصابة أسد بكورونا في حديقة حيوان بسريلانكا

03:19 م الجمعة 18 يونيو 2021
إصابة أسد بكورونا في حديقة حيوان بسريلانكا

إصابة أسد بكورونا

كولومبو- (د ب أ):

ذكر مسؤول بارز، اليوم الجمعة، أن أحد الأسود في حدائق الحيوان الوطنية الرئيسية بسريلانكا أصيب بكوفيد-19، بحسب ما أظهرته التقارير المعملية.

وقال مدير "حدائق الحيوان الوطنية"، إيشيني ويكرميسينج، إن الأسد، الذكر البالغ من العمر 11 عاما، أجريت له فحوصات بعدما رفض تناول وجباته وأظهر صعوبة في التنفس. وتقع "حدائق الحيوان الوطنية" في داهيوالا على بعد 13 كيلومترًا جنوبي العاصمة كولومبو.

وجرى إرسال عينات من بلغم الحيوان إلى إحدى كليات الطب البيطري وعلم الحيوان في جامعة؛ لفحصها وتأكد أن الحيوان مصاب بكوفيد-19.

والأسد معزول حاليا. وجارٍ فحص أربعة أسود أخرى كانت معه في نفس المنطقة؛ لتحديد ما إذا كانوا أصيبوا بالفيروس من عدمه.

والأسد المسمى ثور، موجود في معرض الأسود بحدائق الحيوان الوطنية منذ ثماني سنوات، منذ إحضاره من كوريا الجنوبية في 2012.

وجرى غلق حديقة الحيوان أمام الجمهور الشهر الماضي، ولم يتم إحضار سوى العمال المسؤولين عن إطعام الحيوانات للعمل خلال تلك الفترة.

فيروس كورونا إصابة أسد حديقة حيوان سريلانكا

الخبر التالى:

السودان: إثيوبيا طعنتنا في الظهر خلال الملء الأول لسد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
591

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

609

متعافون اليوم

275601

إجمالي الإصابات

15760

إجمالي الوفيات

203802

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السودان: إثيوبيا طعنتنا في الظهر خلال الملء الأول لسد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا