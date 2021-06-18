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الولايات المتحدة تؤكد أهمية تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية

02:41 م الجمعة 18 يونيو 2021
الولايات المتحدة تؤكد أهمية تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية

أنتوني بلينكن

القاهرة - ( د ب ا):

أكدت الولايات المتحدة على ضرورة تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بطريقة عملية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الخارجية يائير لبيد في إطار مواصلة المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومناقشة الفرص والتحديات المستمرة لإسرائيل والمنطقة، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال البيان، الذي وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة "ناقش الوزير التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وأهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك ضرورة تحسين العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية بطرق عملية".

وبحسب البيان، تبادل الجانبان الآراء حول فرص تعزيز جهود التطبيع وكذلك تبادلا الآراء حول قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران.

وتابع البيان "كما شدد كل من الوزير بلينكن والوزير لبيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل فضلا عن دعم أمريكا الثابت لإسرائيل".

الولايات المتحدة أنتوني بلينكن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وزير الخارجية الأمريكي الحكومة الإسرائيلية

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