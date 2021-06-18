رئيس البرلمان العراقي يوجه دعوة لنظيره التونسي لزيارة بلاده

بغداد - أ ش أ

وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، دعوة لنظيره التونسي راشد الغنوشي إلى زيارة العراق.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن السفير العراقي في تونس ماجد عبدالرضا اللجماوي التقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد خريجي الغنوشي في قصر باردو، وأكد السفير على عمق العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين الشقيقين، ورغبة العراق في تطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين".

وأضاف أن اللجماوي أكد أيضا خلال اللقاء على دعم العراق للتجربة الديمقراطية التونسية المبنية على أساس الحوار والتشاور وعدم إقصاء الآخر، والاهتمام بتونس كديمقراطية ناشئة، مشيرا إلى أن اللجماوي جدد الدعوة الموجهة من رئاسة مجلس النواب العراقي إلى الغنوشي لزيارة العراق.

وأشار إلى أن التجربة الديمقراطية في العراق تسير بشكل سلس، وهناك احترام لمبدأ الفصل بين السلطات الذي تمتاز به كل الانظمة الديمقراطية في العالم، وهناك تكامل وتناغم بين جميع الرئاسات لخدمة العراق، معربا عن تمنياته لتونس بالنجاح والتقدم والازدهار، والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها في ظل الأوضاع الإقليمية، وخاصة الأزمة في ليبيا والتي تحول دون تحقيق دفع للتعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، أكد الغنوشي على عراقة الحضارة العراقية، خاصة وان العراق يمتاز بالتعددية الدينية، وعلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على دفع التعاون الثنائي إلى الأمام خاصة في المجال الاقتصادي، وأن التبادل التجاري مع العراق كان يبلغ حوالي 3 مليارات دولار قبل عام 2003.

كما جدد رغبته في زيارة العراق، لكن تبقى الظروف الصحية التي يمر بها العالم، والمتمثلة بجائحة كورونا هي المحدد لموعد الزيارة، مؤكدا ضرورة العمل على إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالي التعليم العالي والسياحة.