الحريري: تأليف حكومة لبنانية جديدة أولوية والاعتذار خيار مطروح

بيروت - (د ب أ):

أعلن سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، اليوم الجمعة أن عملية تأليف الحكومة هي أولوية مع بقاء الإعتذار عن التكليف خياراً مطروحاً إذا كان يسهل ولادة حكومة جديدة.

وقال الحريري في تصريح على موقعه على "تويتر" "إنّ الأولويّة هي للتأليف قبل الإعتذار، الذي يبقى خياراً مطروحاً، وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطنيّ، إذا كان يسهّل عمليّة تأليف حكومة جديدة، يُمكن أن تساهم في إنقاذ البلد".

يذكر أنه كان تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار وقع في الرابع من ذات الشهر هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس اللبناني ميشيل عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرض بها الرئيس عون. ولم يقدم الحريري بعدها للرئيس عون أية تشكيلة حكومية.

ويقوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمبادرة لتأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري المكلف بتشكيلها على قاعدة أن تتألف من 24 وزيرا دون ثلث معطل، بعد أن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من سبعة أشهر.