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لافروف: عودة السفيرين الروسي والأمريكي إشارة رمزية ولكنها مهمة

01:01 م الجمعة 18 يونيو 2021
لافروف: عودة السفيرين الروسي والأمريكي إشارة رمزية ولكنها مهمة

سيرجي لافروف

موسكو - أ ش أ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، "إن عودة السفيرين الروسي والأمريكي إلى مقر عملهما تعتبر إشارة رمزية، لكنها في نفس الوقت في غاية الأهمية".

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي في ختام مباحثاته مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، أوردته قناة (روسيا اليوم)، "هذا طبعا يعتبر في المقام الأول إشارة رمزية. وهي مهمة ورغم الرمزية نراها تحمل وزنا له مغزى محدد، لأن وجود السفراء وليس نوابهم في العواصم، يسمح دائما بإجراء محادثات بفعالية أكثر قليلا، لأن السفراء يتمتعون بصلاحيات من رؤساء دولهم".

في وقت سابق، عاد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى بلاده، وغادر رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات. وخلال قمة جنيف في 16 يونيو، وافق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على إعادة السفيرين إلى مقر عملهما.

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