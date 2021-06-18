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روسيا تبدأ تجربة مطاعم خالية من كوفيد غدًا

11:28 ص الجمعة 18 يونيو 2021
روسيا تبدأ تجربة مطاعم خالية من كوفيد غدًا

روسيا

موسكو - أ ش أ

صرح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الجمعة، بأن سلطات موسكو أيدت اقتراح الشركات المحلية بتشغيل مطاعم خالية من كوفيد على أن تبدأ التجربة غدًا السبت.

وقال سوبيانين وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية، "اقترحت المطاعم في اجتماع افتتاح مرافق تموين عامة خالية من كوفيد، نبدأ هذه التجربة غدًا".

وأضاف أنه سيتم افتتاح ما بين 15 إلى 20 مطعمًا من هذا النوع في البداية، مضيفًا أن الهدف هو ضمان تشغيل مرافق تقديم الطعام العامة مع توفير بيئة آمنة للضيوف.

ستقام التجربة في الفترة ما بين 19 و 29 يونيو الجاري وسيسمح لمثل هذه المطاعم بالعمل بعد الساعة 11 مساءً بشرط أن يحمل جميع الزوار شهادة تطعيم كاملة كما يُسمح للقصر بزيارة هذه المطاعم فقط مع الوالدين والأوصياء القانونيين الآخرين.

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Asha
روسيا مطاعم خالية من كوفيد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين

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