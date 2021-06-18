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عمدة موسكو يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا

10:41 ص الجمعة 18 يونيو 2021
عمدة موسكو يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو - أ ش أ

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، تمديد وتشديد القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، على خلفية الارتفاع الحاد في وتيرة تفشي العدوى في الفترة الأخيرة.

وأمر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين -في بيان منشور على موقعه الرسمي، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة- بتمديد القيود المفروضة في العاصمة حتى 29 يونيو الجاري، كما تبنى إجراءات جديدة، منها حظر أي فعالية ترفيهية يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص.

ووجه سوبيانين انتقادات شديدة اللهجة إلى الذين لا يلتزمون بالتوجيهات الصحية خلال حضورهم مباريات رياضية وحفلات موسيقية.

وحذر عمدة موسكو -في وقت سابق- من أن الوضع الوبائي في العاصمة يتدهور بسرعة، مشيرا إلى أن معدل الإصابات الجديدة في المدينة ارتفع خلال أيام معدودة من ثلاثة آلاف حتى سبعة آلاف ومن المتوقع أن يبلغ اليوم تسعة آلاف، مع رصد تفشي سلالات جديدة أكثر خطورة للعدوى في المدينة.

وكانت السلطات الصحية في موسكو ومقاطعتها قد فرضت مؤخرا التطعيم الإلزامي ضد كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا عمدة موسكو فيروس كورونا

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