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نظارات شمس "افييتر" إحدى هدايا بايدن لبوتين

10:41 ص الجمعة 18 يونيو 2021
نظارات شمس "افييتر" إحدى هدايا بايدن لبوتين

بايدن يهدي بوتين نظارات شمس من طراز فييتر

(أ ف ب)

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال أول قمة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 يونيو أن يقدم له نظارات شمس من طراز فييتر (الطيار) المفضلة لديه، من صنع شركة أمريكية.

وقال بيتر فاسكيفيتس رئيس "راندولف انجنييرينغ" إنه "فوجئ" برؤية نظارات من تصميم شركته تقدم كهدية دبلوماسية خلال لقاء تابعته وسائل الإعلام في العالم أجمع.

وأضاف لوكالة فرانس برس "كان يوم عمل اعتيادي الى أن بدأت الهواتف ترن بحلول الظهر وشاهدنا تفاعلا شديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركنا ما يحصل" واصفا هذا اللحظة بانها "مفرحة جدا".

وتابع "انه أمر مدهش، أليس كذلك؟ أعني كم مرة تقدم فيها فرصة كهذه؟".

ويضع العسكريون عادة هذا الطراز من النظارات...وربما يستخدمها قريبا الرئيس الروسي. وقد أبرمت الشركة عقدا مع الجيش الأمريكي منذ العام 1978 وتزوده شهريا بحوالى 25 ألف نظارة شمسية، الى جانب ما تبيعه للعموم.

يتطلب صنع كل زوج من هذه النظارات ذات الإطار الذهبي والمعروفة باسم "كونكورد" في إشارة إلى الطائرة الأسرع من الصوت، 200 مرحلة ويستمر ستة أسابيع.

تنتج هذه النظارات في مدينة صغيرة في ولاية ماساتشوستس، الواقعة في شمال شرق البلاد. وقد تأسست الشركة في 1973 وتفاخر على موقعها الالكتروني "بقيمها العائلية الأميركية" ورغبتها في عدم نقل مصنعها خارج الولايات المتحدة.

ويقول رئيس الشركة "أنا متأكد أن الرئيس بايدن قدم هذه النظارات لبوتين كرمز لإرثنا الوطني".

هذا المحتوى من

AFP
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