وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تصنيعها "لبان مضاد لكورونا"

قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، إن الوزارة بدأت العمل في مجال تصميم دواء جديد مضاد للفيروسات على شكل علكة (لبان)، لاستخدامه ضد مرض كوفيد-19.

أضاف المصدر: "بدأ معهد الأبحاث العلمية المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، في تطوير دواء مضاد للفيروسات على شكل علكة، لاستخدامه ضد عدوى فيروس كورونا المستجد. ولا شك في أن الجمع بين شكل الاستخدام البسيط هذا، والخصائص المفيدة للدواء سيضمن تأثيرا إيجابيا في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".

وذكر أن نفس المعهد يقوم بتصميم وإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا على شكل هريسة فواكه، يعمل في الغشاء المخاطي للجسم.

وأضاف المصدر أنه "عند الانتهاء من التجارب سيتم إدراج هذا اللقاح في النظم العلاجية المختلفة واستخدامه كعامل مساعد لآليات العلاج القائمة".

وأشار المصدر إلى أن المعهد رقم 48، شارك في العام الماضي مع معهد "غاماليا" العلمي، في تصميم واختبار لقاح "سبوتنيك V"، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.​