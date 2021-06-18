سوريا والعراق يؤكدان تطلعهما لتعـاون صناعي يخدم شعبيهما

دمشق - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والمُغتربين السوري فيصل المقداد، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، العلاقات الثُنائية وأفق التعاون بين البلدين.

وأكد الجانبان - خلال اجتماع مُوسع في غُرفة صناعة دمشق، بحضور الوفد العراقي ورئيس وأعضاء الغُرفة ومجموعة من الصناعيين السوريين في شتى القطاعات - السعي والتطلع لتعاون صناعي ومُستقبل أفضل يخدم البلدين، مشيدين بعُمق العلاقات التاريخية والتقارُب الاجتماعي وأواصر المحبة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ورحبَ وزير الخارجية السوري -وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - بزيارة الوزير والوفد المُرافق، مُشيراً إلى أن للعراق وسوريا مصيرا وماضيا وحاضرا ومُستقبلا واحدا، وأن كِلا البلدين حريصان على وحدة واستقلال البلد الأخر، مؤكداً الحاجة إلى تكثيف اللقاءات بينَ كِلا الطرفين وإقامة علاقات وثيقة تخدم المصالح المُشتركة.

من جانبه، جدد الوزير العراقي التأكيد على أن الحكومة العراقية تسعى، لأن يكون هُناك توازن اقتصادي وصناعي وتجاري مبني على أساس الاحترام والمنفعة المُتبادلة من أجل استقرار المنطقة.