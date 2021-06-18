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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

12:06 ص الجمعة 18 يونيو 2021
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

ارشيفية

وكالات:

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، في أعقاب غارات الاحتلال على القطاع.

وشنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية استهدفت موقعا تابعا لكتائب القسام التابعة لحركة حماس، في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكر مصدر في غزة لمصراوي، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا للقسام، شمالي قطاع غزة.

وذكر حسابات رسمية لفصائل فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "طائرات العدو الإسرائيلي تستهدف مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة".

صافرات الإنذار مستوطنات غلاف غزة غارات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية القدس فلسطين

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