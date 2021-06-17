وزير الدفاع الياباني: نأمل في زيادة التواجد العسكري للاتحاد الأوروبي في آسيا

طوكيو - (أ ش أ):

توقع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي اليوم الخميس زيادة التواجد العسكري للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل واضح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تعزز الصين نفوذها.

وقال كيشي - في خطاب على الإنترنت أمام لجنة البرلمان الأوروبي الفرعية للأمن والدفاع - "نأمل بشدة أن تتضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد والدول الأعضاء فيه بشكل ثابت تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وذكر كيشي أن اليابان عارضت محاولات الصين الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي حيث تنخرط الصين في نزاعات إقليمية مع جيرانها بما في ذلك اليابان.

واضاف وزير الدفاع الياباني إن أمن بحر الصين الجنوبي أمر حيوي للدول الأوروبية أيضا لأن ثلث التجارة العالمية ونحو 40 بالمائة من التجارة الخارجية للدول الأوروبية تمر عبر هذه المياه.

وانتقد كيشي القانون الصيني الذي تم تطبيقه في فبراير والذي يسمح لخفر السواحل الصيني باستخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تعتبر بكين أنها تدخل مياهها بشكل غير قانوني.

وأعرب كيشي عن أمله في تعزيز التدريب العسكري المشترك بين اليابان وأعضاء الاتحاد الأوروبي.

وتشير تصريحات كيشي إلى رغبة طوكيو في أن تنعكس وجهة نظرها في الاستراتيجية التفصيلية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي يعتزم الاتحاد الأوروبي وضعها بحلول شهر سبتمبر.

وتبنى الاتحاد الأوروبي - في أبريل الماضي - وثيقة حول الاستراتيجية المخطط لها إذ تعهدت الكتلة المكونة من 27 عضوا بلعب دور أكثر نشاطا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام القانون الدولي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأجرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية تدريبات مشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا الشهر الماضي، وكانت هذه أول مناورة تشارك فيها القوات الفرنسية على الأراضي اليابانية.

تسعى اليابان إلى تعميق العلاقات الأمنية مع الدول ذات التفكير المماثل التي تشترك في القيم الديمقراطية، بالإضافة إلى تحالفها مع الولايات المتحدة.