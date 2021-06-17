بوتين يصدر مرسوما بتحديد 19 سبتمبر المقبل موعدا لانتخابات مجلس الدوما

موسكو - (أ ش أ):

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حدد بموجبه موعد انتخابات مجلس الدوما للدورة الثامنة في 19 سبتمبر المقبل.

وجاء في نص المرسوم الذي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - "نعلن موعد انتخاب نواب مجلس الدوما الجديد في 19 من سبتمبر 2021".

وورد في وقت سابق، أن التصويت في انتخابات 2021 سيجرى عبر الإنترنت في سبع كيانات روسية من أصل 84.