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غارات الاحتلال تستهدف موقعا لكتائب القسام شمالي غزة

10:04 م الخميس 17 يونيو 2021
غارات الاحتلال تستهدف موقعا لكتائب القسام شمالي غزة

غارات جوية استهدفت موقعا تابعا لكتائب القسام

كتب – أحمد الشيخ:

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية استهدفت موقعا تابعا لكتائب القسام التابعة لحركة حماس، في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكر مصدر في غزة لمصراوي، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا للقسام، شمالي قطاع غزة.

وذكر حسابات رسمية لفصائل فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "طائرات العدو الإسرائيلي تستهدف مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة".

مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حركة حماس كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي

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