Masrawy logo white

المحكمة الأمريكية العليا ترفض إلغاء قانون أوباما للتأمين الصحي

09:52 م الخميس 17 يونيو 2021
المحكمة الأمريكية العليا ترفض إلغاء قانون أوباما للتأمين الصحي

المحكمة العليا الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس إلغاء قانون باراك أوباما للتأمين الصحي (أوباماكير)، وحافظت على التغطية الصحية التي يستفيد منها ملايين الأمريكيين.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن قرار المحكمة، الذي اتخذ بأغلبية أصوات سبعة من أصل تسعة قضاة، يمثل صفعة بأثر رجعي للرئيس السابق دونالد ترمب الذي حاول بكل الوسائل قمع قانون "أوباماكير".

واستند قرار المحكمة، وهو الثالث المخصص لهذا القانون، على حجة إجرائية مفادها أن تكساس والولايات الجمهورية الأخرى التي قدمت الطعن لم يكن لها ما يبرر ذلك.

وكان الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن قد دان هذه المحاولة الأخيرة من قبل الجمهوريين لإلغاء قانون ثبت أنه مفيد لا سيما خلال وباء كوفيد-19.

ويرغم قانون "أوباماكير" جميع الأمريكيين حتى أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة على الانضمام إلى التأمين تحت طائلة دفع غرامات مالية، ويرغم الشركات على تأمين كل الزبائن المحتملين مهما كانت حالتهم الصحية، وأتاح هذا القانون تقديم تغطية طبية لحوالي 31 مليون أمريكي لم يكن لديهم أي تأمين طبي قبل ذلك، لكن الجمهوريين لطالما اعتبروا أن التأمين الإجباري يعد استغلالا لسلطة الحكومة.

هذا المحتوى من

المحكمة الأمريكية العليا قانون أوباما للتأمين الصحي باراك أوباما

الخبر التالى:

مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا في قطاع غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
606

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

275010

إجمالي الإصابات

15723

إجمالي الوفيات

203193

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرطوبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا