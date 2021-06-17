المحكمة الأمريكية العليا ترفض إلغاء قانون أوباما للتأمين الصحي

واشنطن - (أ ش أ):

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس إلغاء قانون باراك أوباما للتأمين الصحي (أوباماكير)، وحافظت على التغطية الصحية التي يستفيد منها ملايين الأمريكيين.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن قرار المحكمة، الذي اتخذ بأغلبية أصوات سبعة من أصل تسعة قضاة، يمثل صفعة بأثر رجعي للرئيس السابق دونالد ترمب الذي حاول بكل الوسائل قمع قانون "أوباماكير".

واستند قرار المحكمة، وهو الثالث المخصص لهذا القانون، على حجة إجرائية مفادها أن تكساس والولايات الجمهورية الأخرى التي قدمت الطعن لم يكن لها ما يبرر ذلك.

وكان الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن قد دان هذه المحاولة الأخيرة من قبل الجمهوريين لإلغاء قانون ثبت أنه مفيد لا سيما خلال وباء كوفيد-19.

ويرغم قانون "أوباماكير" جميع الأمريكيين حتى أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة على الانضمام إلى التأمين تحت طائلة دفع غرامات مالية، ويرغم الشركات على تأمين كل الزبائن المحتملين مهما كانت حالتهم الصحية، وأتاح هذا القانون تقديم تغطية طبية لحوالي 31 مليون أمريكي لم يكن لديهم أي تأمين طبي قبل ذلك، لكن الجمهوريين لطالما اعتبروا أن التأمين الإجباري يعد استغلالا لسلطة الحكومة.