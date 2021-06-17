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العراق يعلن تسجيل إصابتين بالفطر الأسود في "النجف"

09:14 م الخميس 17 يونيو 2021
العراق يعلن تسجيل إصابتين بالفطر الأسود في "النجف"

العراق

بغداد - (أ ش أ):

أعلن العراق اليوم الخميس، تسجيل إصابتين بـ"الفطر الأسود"، مشيرة الى أن إحدى الحالتين تماثلت للشفاء.

وقالت دائرة صحة محافظة النجف العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن إصابتين بالفطر الأسود سجلتهما المحافظة، توفيت حالة بينما تماثلت الأخرى للشفاء.

ومرض الفطر الأسود مرض غير انتقالي والفئات المعرضة للإصابة به هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وهو يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود في التربة والنباتات والفواكه المتحللة ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين والمخ.

هذا المحتوى من

Asha
العراق النجف الفطر الأسود

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