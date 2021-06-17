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القضاء الجزائري يأمر بإيداع وزير المياه السابق السجن

06:53 م الخميس 17 يونيو 2021
القضاء الجزائري يأمر بإيداع وزير المياه السابق السجن

القضاء الجزائري

الجزائر - (د ب أ):

أمر القضاء الجزائري اليوم الخميس، بإيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، الحبس المؤقت بتهمة تورطه في قضايا فساد.

وأوضحت صحيفة " النهار" في موقعها الالكتروني أن أمر إيداع براقي الحبس، جاء لتورطه في قضايا ذات صلة بالفساد، ارتكبها خلال فترة توليه منصب مدير عام الوكالة الوطنية للسدود.

يشار إلى أن أرزقي براقي، شغل منصب وزير الموارد المائية في الحكومة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، في الفترة من الرابع من كانون ثان/ يناير 2020 إلى 21 شباط / فبراير 2021.

القضاء الجزائري وزير الموارد المائية أرزقي براقي قضايا فساد

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