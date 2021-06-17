Masrawy logo white

الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

06:52 م الخميس 17 يونيو 2021
الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

قوات الدفاع الجوي السعودي ارشيفية

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، اليوم الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط (جنوب غربي) المملكة ودمرتها.

وشدد التحالف في بيان له اليوم الخميس على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

كما أكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان التحالف أعلن الاثنين الماضي أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط ودمرتها.

وصرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب عبدالعزيز آل جلبان الأحد الماضي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر جماعة الحوثي المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير (جنوب غربي) المملكة.

الدفاعات الجوية السعودية الرياض السعودية طائرة مفخخة الحوثيين

الخبر التالى:

القضاء الجزائري يأمر بإيداع وزير المياه السابق السجن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
606

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

275010

إجمالي الإصابات

15723

إجمالي الوفيات

203193

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا