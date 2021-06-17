الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، اليوم الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط (جنوب غربي) المملكة ودمرتها.

وشدد التحالف في بيان له اليوم الخميس على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

كما أكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان التحالف أعلن الاثنين الماضي أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط ودمرتها.

وصرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب عبدالعزيز آل جلبان الأحد الماضي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر جماعة الحوثي المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير (جنوب غربي) المملكة.