المفوضية الأوروبية تعلن خطة إنعاش اقتصادي لليونان

أثينا - (أ ش أ):

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي الوطنية المدعومة من الاتحاد الأوروبي في اليونان.

وأضافت دير لاين -خلال كلمة لها ألقتها اليوم من أثينا إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حسبما نقلت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية -على موقعها الإلكتروني- أن المفوضية الأوروبية قد أعطت الضوء الأخضر لخطة الإنعاش الوطنية لليونان؛ وهي خطة تخص الشعب اليوناني وستستهم في تحول الاقتصاد اليوناني.

كما أوضحت المسئولة الأوروبية أن تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي في اليونان، ستجعل البلاد تطبق إصلاحات هيكلية وستغدو أقوى من أي وقتٍ مضى، واصفةً الخطة "بالطموحة وطويلة الأمد".

من جانبه أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالخطة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد متصل ذكرت المفوضية في بيان أن "هذه خطوة مهمة نحو صرف 17.8 مليار يورو في شكل منح و12.7 مليار يورو في شكل قروض في إطار مرفق التعافي والصمود 2021-2026".

وأكدت المفوضية أن هذا التمويل سيدعم تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المبينة في خطة اليونان للانتعاش والمرونة. وسوف تلعب دورا رئيسيا في تمكين اليونان من الخروج أقوى من جائحة كوفيد-19.