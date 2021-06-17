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وفاة الرئيس المؤسس لزامبيا كينيت كاوندا عن 97 عاما

05:30 م الخميس 17 يونيو 2021
وفاة الرئيس المؤسس لزامبيا كينيت كاوندا عن 97 عاما

كينيث كاوندا

لوساكا - (د ب أ):

توفي الرئيس المؤسس لزامبيا، كينيث كاوندا، عن عمر ناهز السابعة والتسعين، متأثرا بإصابته بالالتهاب الرئوي، بحسب ماذكره نجلاه، بانجي وكامباراجي كاوندا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس.

وجرى نقل كاوندا إلى مستشفى عسكري في العاصمة لوساكا قبل ثلاثة أيام، حيث لم يتم تحديد طبيعة مرضه آنذاك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه زامبيا ارتفاعا في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وكان كاوندا، وهو ابن مبشر ومعلم، يعتبر آخر الباقين من أبطال الاستقلال والتحرر في أفريقيا، على قيد الحياة.

وتولى كينيث كاوندا حكم زامبيا منذ عام 1964 وحتى عام 1991. وكانت زامبيا خلال فترة حكمه دولة الحزب الواحد، وهو ما منحه سلطة مطلقة بشكل فعلي. وتبنى كاوندا أيديولوجية قومية اشتراكية تسمى الإنسانية.

كينيث كاوندا زامبيا لوساكا

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