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وزير الخارجية الماليزي يقوم بزيارة عمل لمصر يومي الأحد والاثنين

04:54 م الخميس 17 يونيو 2021
وزير الخارجية الماليزي يقوم بزيارة عمل لمصر يومي الأحد والاثنين

وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين

كوالالمبور- (أ ش أ):

يقوم وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، بزيارة عمل إلى مصر يومي 20 و21 يونيو الجاري، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الماليزية.

وأوضحت الخارجية الماليزية في بيان لها -نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الخميس- أن زيارة هشام الدين لمصر ستكون الزيارة الأولى من نوعها لدولة في شمال أفريقيا منذ توليه منصبه في شهر مارس الماضي، ومن المقرر أن يقوم الوزير الماليزي بزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب لقاء نظيره المصري سامح شكري.

جدير بالذكر أن مصر وماليزيا تتمتعان بعلاقات وثيقة، يعززها التعاون الثنائي بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والسياحة والشئون الدينية.

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الخارجية الماليزية هشام الدين حسين مصر

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