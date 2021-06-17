نجاة رئيس لجنة المصالحات من محاولة اغتيال جنوب سوريا

دمشق - (د ب أ):

نجا محافظ القنيطرة الحرة سابقاً في سوريا ورئيس لجنة المصالحات ضرار البشير من محاولة اغتيال اليوم الخميس في محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

وقالت مصادر في محافظة القنيطرة إن محافظ القنيطرة الحرة التي كانت تابعة للمعارضة السورية خلال سيطرة فصائل المعارضة عليها ضرار البشير نجا اليوم من محاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي وتم نقله إلى المستشفى في مدينة القنيطرة .

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن "البشير تعرض لإصابة في القدمين وهو في حالة جيدة رغم الانفجار الكبير الذي تعرضت له سيارته ".

ويعمل البشير رئيسا للجنة المصالحات في ريف قنيطرة الجنوبي، بعد سيطرة قوات النظام عليه في منتصف عام 2018.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لـ (د.ب.أ) إن " البشير تعرض لعدة تهديدات من قبل السلطات السورية وكذلك من بعض فصائل المعارضة التي رفضت التسوية وغادرت محافظة القنيطرة بعد دخول الجيش السوري إلى محافظة القنيطرة في شهر يوليو عام 2018 .

وكان البشير نجا من محاولة اغتيال بداية عام 2018 قرب بلدة قرقس بريف محافظة القنيطرة الشمالي الشرقي .

وتشهد محافظة القنيطرة عمليات اغتيال واستهدافات بشكر متكرر ضد عناصر القوات الحكومية وشخصيات سابقة في المعارضة السورية .