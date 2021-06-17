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مقتل امرأة في هجوم مسلح على مقر لحزب موال للأكراد في تركيا

01:55 م الخميس 17 يونيو 2021
مقتل امرأة في هجوم مسلح على مقر لحزب موال للأكراد في تركيا

هجوم مسلح على مقر لحزب موال للأكراد في تركيا

اسطنبول- (د ب أ):

أعلن "حزب الشعوب الديمقراطي" التركي الموالي للأكراد، مقتل امرأة في هجوم مسلح استهدف مقرا للحزب في إزمير غربي تركيا.
ويبدو أن المهاجم دخل مبنى الحزب اليوم الخميس وأطلق النار على موظفة بالحزب فأرداها قتيلة.

وذكرت محطة "سي إن إن ترك" أنه تم إلقاء القبض على المهاجم المشتبه به، إلا أنه لم يتضح بعد الدافع وراء ما فعله.
وحمّل حزب الشعوب الحكومة بصورة جزئية المسؤولية عن الحادث، واتهمها باستهداف الحزب منذ عدة أشهر.

ويتعرض الحزب لضغوط مستمرة من جانب السلطات التي تعتقل الآلاف من أعضائه. كما يمكن أن يتم حظر الحزب ككل إذا ما نجح الادعاء في مسعى في هذا الاتجاه.
ومن المقرر أن تقرر المحكمة الدستورية التركية الاثنين القادم ما إذا كانت ستقبل دعوى الادعاء.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب بأنه ذراع لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور والمصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا وأوروبا والولايات المتحدة. ويرفض الحزب هذا الاتهام.

تركيا الأكراد هجوم مسلح مقتل امرأة

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