اليابان تعلن إنهاء "طوارئ كورونا" في طوكيو

طوكيو- (د ب أ):

قررت الحكومة اليابانية إنهاء حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومقاطعة أوساكا ومناطق أخرى في 20 يونيو كما هو مخطط، قبل شهر تقريبا من استضافة البلاد للألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد طوكيو).

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قوله، إن اليابان سوف تتخذ إجراءات سريعة لمواجهة أي تفاقم جديد للوباء، حيث تستعد البلاد لبدء الألعاب الأولمبية في 23 يوليو.

وإلى جانب طوكيو وأوساكا، قال سوجا إن حالة الطوارئ ستنتهي في اليوم نفسه في 7 مقاطعات أخرى. وقال إن الحكومة سوف تبقي على ما يعرف باسم "القيود المركزة" في 7 مناطق من بينها العاصمة حتى 11 يوليو.