توقف الملاحة البحرية في موانئ الكويت لسوء الأحوال الجوية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي، الخميس، إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت اليوم منذ الساعة الثامنة صباحا، مبينة أن توقفها جاء نتيجة وصول سرعة الرياح إلى 50 عقدة في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 7 أقدام.

وأعلن الطيران المدني الكويتي أن الملاحة الجوية بمطار الكويت تسير بصورة طبيعية رغم موجة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.