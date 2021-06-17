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الكرملين يُعلن موعد عودة السفير الروسي إلى واشنطن

01:51 م الخميس 17 يونيو 2021
الكرملين يُعلن موعد عودة السفير الروسي إلى واشنطن

دميتري بيسكوف

وكالات:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه من المرجح أن يعود السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إلى مقر عمله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف ممثل الكرملين، ردا على سؤال حول عودة أنطونوف إلى واشنطن: "حتى الآن لم يعد. ولكن على الأغلب سيتوجه خلال أيام بالطائرة إلى مقر عمله".

وكان أنطونوف، ورئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو جون سوليفان، عادا إلى بلديهما في وقت سابق لإجراء مشاورات.

وخلال قمة أمس في جنيف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، تم الاتفاق على عودة السفيرين إلى مقر عملهما.

دميتري بيسكوف روسيا الكرملين واشنطن جون سوليفان

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