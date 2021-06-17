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ترحيب صيني لاتفاق بوتين وبايدن على إطلاق حوار شامل حول الأمن الاستراتيجي

12:36 م الخميس 17 يونيو 2021
ترحيب صيني لاتفاق بوتين وبايدن على إطلاق حوار شامل حول الأمن الاستراتيجي

بوتين وبايدن

وكالات:

أعربت الصين عن تأييدها للاتفاق المبرم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على إطلاق حوار ثنائي شامل بين بلديهما بشأن الأمن الاستراتيجي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي، الخميس، بأن بكين ترحب بالاتفاق المبرم خلال القمة بين بوتين وبايدن في جنيف أمس على مواصلة الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي، لافتا إلى أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة بصفتهما أكبر قوتين نوويتين في العالم الالتزام بالتوافق الدولي في الآراء وتحمل القدر الخاص من المسؤولية عن نزع الأسلحة النووية.

وأعار الدبلوماسي الصيني اهتماما خاصا إلى تأكيد بوتين وبايدن في بيان مشترك أمس إلى أنه لا فائز في الحرب النووية ويجب عدم السماح بنشوبها، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقال المتحدث إن الصين بدورها تصر على ضرورة أن تتمسك كافة القوى النووية بهذا المفهوم من أجل خفض مخاطر اندلاع الحرب النووية وضمان الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

فلاديمير بوتين جو بايدن الصين الولايات المتحدة الأسلحة النووية الحرب النووية

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