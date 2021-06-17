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29 محطة لتنقية مياه الشرب من الحديد والمنجنيز بالوادي الجديد

10:50 ص الخميس 17 يونيو 2021
29 محطة لتنقية مياه الشرب من الحديد والمنجنيز بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء 29 محطة إزالة حديد ومنجنيز على مستوى مراكز المحافظة، وكذا التشغيل التجريبي لمشروع الغابة الشجرية بالفرافرة (300 فدان).

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان اليوم الخميس، إنه جرى تنفيذ مشروع صرف صحي باريس ومحطة المعالجة بباريس سعة 5 آلاف م3/يوم)، ومشروع توسعات محطة معالجة موط بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وخط الطرد قطر 800 بطول 8 كم)، ومشروع صرف صحي قرى تنيدة والعوينة وأولاد عبدالله، وكذا يجري العمل في تنفيذ شبكات الانحدار على 3 محاور، ومشروع صرف صحي قريتي القلمون والجديدة.

وأضاف المحافظ، أنه في إطار توقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع جرى تنفيذ أعمال ترفيق منطقة مجمع المصالح الحكومية بالخارجة، كما جرى تسليم أطوال شبكات مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه باريس (62 كم).

محافظة الوادي الجديد مياه الشرب محمد الزملوط الصرف الصحي

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