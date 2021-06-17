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تعطل مواقع شركات الطيران الأمريكية الكبرى

10:23 ص الخميس 17 يونيو 2021
تعطل مواقع شركات الطيران الأمريكية الكبرى

تعطل مواقع شركات الطيران الأمريكية الكبرى

وكالات:

تعطلت المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الأمريكية الكبرى "أمريكان إيرلاينز" و"ساوث وست إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" وفقا لموقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة أعطال الإنترنت.

وأشارت التقارير إلى وجود مشاكل في شركة "ساوث وست إيرلاينز"، مع أكثر من 400 تقرير يشير إلى تعطل موقع خطوط "دلتا الجوية"، و300 تقرير حول موقعي شركتي الطيران الأخريين.

وألغت "ساوث ويست" ما يقرب من 300 رحلة أمس الأربعاء، وأرجأت أكثر من 500 رحلة بعد أن اضطرت إلى وقف العمليات مؤقتا بسبب خلل تقني.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مساء الثلاثاء، إن شركة "ساوث ويست إيرلاينز" أوقفت رحلاتها الجوية بسبب مشكلة في نظام الحجز لديها.

وأضافت الهيئة المنظمة على "تويتر": "أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية وقفا مؤقتا على مستوى البلاد بناء على طلب ساوث ويست إيرلاينز، بينما عملت الشركة على حل مشكلة تتعلق بالحجز في الكمبيوتر".

كانت الشركة أخرت أكثر من 1400 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة يوم الاثنين، بسبب خلل في مزود بيانات الطقس من طرف ثالث.

تعطل مواقع شركات الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز ساوث وست إيرلاينز

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