Masrawy logo white

شرطة هونج كونج تعتقل 5 من العاملين بصحيفة مستقلة بينهم رئيس التحرير

08:11 ص الخميس 17 يونيو 2021
شرطة هونج كونج تعتقل 5 من العاملين بصحيفة مستقلة بينهم رئيس التحرير

شرطة هونج كونج

هونج كونج (د ب أ) -

اعتقلت شرطة هونج كونج رئيس تحرير صحيفة "آبل ديلي" المستقلة في مداهمة في وقت مبكر من يوم الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصادر لم تسمها أنه تم القبض على رئيس التحرير ريان لو وي - كوونج وأربعة من مديري الصحيفة بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج.

وأكدت شرطة هونج كونج فى بيان أنه تم القبض على خمسة مديرين بشركة للاشتباه فى تواطؤهم مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية لتعريض الأمن القومي للخطر.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على أربعة رجال وسيدة، وتجري عمليات تفتيش لمنازلهم.

وتم سجن عشرات النشطاء المعروفين لارتكابهم جرائم بسيطة نسبيا منذ دخول قانون الأمن القومي في هونج كونج حيز التنفيذ العام الماضي.

ويقول منتقدون إن القانون يستخدم لقمع أصوات المعارضة.

شرطة هونج كونج صحيفة آبل ديلي عمليات اعتقال

الخبر التالى:

سويسرا تفتتح أطول مسار على قمم الأشجار في العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

606

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

275010

إجمالي الإصابات

15723

إجمالي الوفيات

203193

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:صحف اليوم تبرز كلمة السيسي في القمة الإسلامية للعلوم.. وتحذيرات شكري من "تعنت إثيوبيا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا