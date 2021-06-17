شرطة هونج كونج تعتقل 5 من العاملين بصحيفة مستقلة بينهم رئيس التحرير

هونج كونج (د ب أ) -

اعتقلت شرطة هونج كونج رئيس تحرير صحيفة "آبل ديلي" المستقلة في مداهمة في وقت مبكر من يوم الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصادر لم تسمها أنه تم القبض على رئيس التحرير ريان لو وي - كوونج وأربعة من مديري الصحيفة بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج.

وأكدت شرطة هونج كونج فى بيان أنه تم القبض على خمسة مديرين بشركة للاشتباه فى تواطؤهم مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية لتعريض الأمن القومي للخطر.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على أربعة رجال وسيدة، وتجري عمليات تفتيش لمنازلهم.

وتم سجن عشرات النشطاء المعروفين لارتكابهم جرائم بسيطة نسبيا منذ دخول قانون الأمن القومي في هونج كونج حيز التنفيذ العام الماضي.

ويقول منتقدون إن القانون يستخدم لقمع أصوات المعارضة.