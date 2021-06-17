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وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان تطورات المنطقة العربية وأهم القضايا الإقليمية

12:28 ص الخميس 17 يونيو 2021
وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان تطورات المنطقة العربية وأهم القضايا الإقليمية

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

تونس - (أ ش أ)

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم تطورات المنطقة العربية وأهم القضايا الإقليمية الراهنة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية صدر مساء الأربعاء، أن الوزيرين شددا على أهمية تعزيز أواصر العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السياسية لكافة القضايا في المنطقة بما يحفظ مقومات الأمن القومي العربي وكذلك دعم ومؤازرة الأشقاء الليبيين في مسيرتهم نحو الاستقرار السياسي والأمني.

كما تناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الاستراتيجية وسبل توطيدها بما يخدم طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما الكبير للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، وحرصهما المشترك على توسيع قاعدة التعاون وتعزيز سنة التشاور في مختلف المسائل التي تهم مصالح الدولتين الشقيقتين.

ومثل اللقاء فرصة للاطلاع على استعدادت الجزائر لاحتضان اجتماع القمة العربية المقبلة.

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Asha
عثمان الجرندي صبري بوقادوم القضايا الإقليمية الراهنة وزارة الخارجية التونسية

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