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سيارة مفخخة في روما تثير اضطرابًا قبل مباراة في يورو 2020

12:15 ص الخميس 17 يونيو 2021
سيارة مفخخة في روما تثير اضطرابًا قبل مباراة في يورو 2020

احد استادات البطولة

روما - (د ب أ)

أثارت التقارير بشأن العثور على سيارة مفخخة على بعد 2 كيلو متر من موقع إقامة مباراة من بطولة يورو 2020 في روما أسئلة واضطرابات وقامت السلطات بوضع حواجز في الطرق مساء الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أنه عثر على المتفجرات المصنعة منزليا في سيارة أحد موظفي الحدائق العامة، وذكرت صحيفة "لا روبابليكا" أن المالك أبلغ الشرطة بعد ظهر الأربعاء.

وبسبب إجراء مباراة تابعة ليورو 2020 بين إيطاليا وسويسرا في روما في تلك الليلة،خرجت تكهنات إعلامية بوجود رابط للحادث بإقامة المباراة. ومع ذلك، أفادت وكالة أنسا بأنه من السابق لأوانه استبعاد أن القنبلة كانت تستهدف مالك السيارة، المسؤول عن تنسيق الحدائق والذي تلقى تهديدات في الماضي.

رفضت السلطات التكهن بشأن خلفية الحادث.

سيارة مفخخة بطولة يورو 2020 روما المتفجرات

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