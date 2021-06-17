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مالطا تستقبل 86 مهاجرًا أنقذتهم سفينة ألمانية في البحر المتوسط

12:08 ص الخميس 17 يونيو 2021
مالطا تستقبل 86 مهاجرًا أنقذتهم سفينة ألمانية في البحر المتوسط

مالطا

روما - (د ب أ)

استقبلت مالطا مساء أمس الأربعاء، 86 مهاجرًا انتشلتهم سفينة ألمانية في البحر المتوسط.

وتم نقل حوالي نصف من تم إنقاذهم على متن سفينة الإنقاذ "نادير" الألمانية. أما الباقون فقد تم تجهيزهم بسترات أمان وتم سحب القارب الذي يقلهم.

وتم إنقاذ المهاجرين في المياه المالطية، عندما نبهت السفينة الألمانية مالطا، رتب المسؤولون هناك في البداية لمجيء سفينة ليبية كي تقل الأشخاص الموجودين على القارب، لكن من تم إنقاذهم رفضوا الذهاب مع الليبيين، مما دفع لنقلهم إلى مالطا.

مالطا البحر المتوسط سفينة ألمانية المهاجرين

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