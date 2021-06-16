أول مدينة في العالم.. أبو ظبي تتسلم عقارًا جديدًا لعلاج كورونا



وكالات

تسلمت مدينة أبوظبي الإماراتية، مساء الأربعاء أول شحنة من عقار "سوتروفيماب"، المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19. لتصبح أبوظبي المدينة الأولى في العالم التي تتسلم العلاج الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك بتعاون بين دائرة الصحة أبوظبي مع شركة "رافد" مؤسسة مشتريات المجموعة الرائدة في الدولة، وشركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، والاتحاد للشحن، التابعة للاتحاد للطيران.

وعقار سوتروفيماب، هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بفيروس كوفيد-19، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، ويمكن استخدامه لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معنية ومعرضين لخطر تطوّر أعراض كوفيد-19 حادة لديهم وذلك وفق البروتوكولات التي تم تطويرها من قبل اللجنة العلمية الوطنية.

وأظهرت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.

وصادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار سوتروفيماب الجديد، من شركة جلاكسو سميث كلاين، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.