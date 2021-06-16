خامنئي يحذر الإيرانيين من ضعف الإقبال في الانتخابات الرئاسية

طهران - (بي بي سي)

حذر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، من أن ضعف الإقبال على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستشهدها البلاد يوم الجمعة المقبل سيشجع من وصفهم بـ"الأعداء"

وحث خامنئي في كلمة متلفزة الإيرانيين على إظهار دعمهم والتصويت لتجنب "المزيد من العقوبات والضغوط على إيران"

ويقول مراقبون إن عدم وجود خيارات متعددة أمام الناخبين سيؤدي إلى ضعف الإقبال، حيث أن جميع المرشحين الستة تقريبا ينتمون إلى التيار المحافظ المتشدد.