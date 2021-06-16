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الكرملين: لا أسباب لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

10:58 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الكرملين: لا أسباب لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

دميتري بيسكوف

روسيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أنه لا توجد حتى الآن أسباب لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول "غير الصديقة" لروسيا.

وقال بيسكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "كلا.. لا توجد أسباب لذلك إلى الآن".

وأضاف بيسكوف:"أن المباحثات بين الرئيسين بوتين وبايدن جرت كما كان يتوقعها الجانب الروسي إلى حد كبير"، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد بعد من سيترأس الوفد الروسي للمباحثات بشأن الأمن الاستراتيجي بين البلدين.

وفي سياق متصل، ذكر بيان للرئاسة الروسية عقب قمة الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف، فلاديمير بوتين وجو بايدن، أن روسيا والولايات المتحدة الأميركية تسعيان من خلال الحوار إرساء الأساس لمستقبل الحد من التسلح وتخفيف المخاطر.

وأضاف البيان: "لتحقيق هذه الأهداف، ستطلق روسيا والولايات المتحدة قريبا حوارًا ثنائيًا شاملًا حول الاستقرار الاستراتيجي، وسيكون حوارًا جوهريًا وحيويًا"، مشيرًا إلى أنه من خلال هذا الحوار نهدف إلى إرساء الأساس للتدابير المستقبلية للحد من التسلح وتخفيف المخاطر.

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دميتري بيسكوف الكرملين روسيا الولايات المتحدة

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