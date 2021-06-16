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أعلى حصيلة يومية منذ يناير.. جنوب أفريقيا تسجل 13246 إصابة بكورونا

10:57 م الأربعاء 16 يونيو 2021
أعلى حصيلة يومية منذ يناير.. جنوب أفريقيا تسجل 13246 إصابة بكورونا

جنوب أفريقيا

جنوب إفريقيا - (أ ش أ)

سجلت جنوب إفريقيا، 13 ألفا و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ شهر يناير الماضي.

وذكر المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، وفقا لموقع "أي أو إل" الإخباري الجنوب أفريقي، أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى مليون و 774 ألفا و312 حالة. مشيرا إلى تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58 ألفا و223 حالة وفاة.

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جنوب أفريقيا فيروس كورونا وفيات كورونا

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إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

275010

إجمالي الإصابات

15723

إجمالي الوفيات

203193

إجمالي المتعافين

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