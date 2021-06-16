ملك المغرب يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد



الرباط - (ا ف ب)

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، وشدد على مواصلة سعي المملكة "لخدمة سلام عادل ودائم" بمنطقة الشرق الأوسط. هذه التهنئة أتت قبيل زيارة مرتقبة لوفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية إلى المغرب بدعوة من حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي في البلاد.

أبرق العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مهنأ بمناسبة انتخابه، ومؤكدا حرص المملكة على مواصلة مساعيها "لخدمة سلام عادل ودائم" في المنطقة قبيل زيارة مرتقبة لوفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية.

وأكد العاهل المغربي في برقية التهنئة "حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام".

من الجانب الآخر، شكر نفتالي نفتالي بينيت ملك المغرب وقال في بيان صادر عن مكتبه إنه "مصمم على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية في كافة المجالات"، مضيفا: "إسرائيل ترى المغرب كدولة صديقة وشريك مهم في جهود السلام والأمن في المنطقة".

يذكر أن المغرب أصبح رابع دولة عربية تستأنف علاقاتها مع إسرائيل أواخر العام الماضي بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وينص كذلك على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

ويزور الأربعاء وفد من حركة حماس الفلسطينية بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية المغرب بدعوة من حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني.

وتأتي هذه الزيارة "في إطار العلاقات بين المملكة وفلسطين ومساهمة في دعم القضية الفلسطينية والتشاور وتبادل الأفكار"، متضمنة لقاءات مع بعض الأحزاب السياسية المغربية، وفق ما أضاف العمراني. ويعد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل مقرّبا فكريا من حركة حماس الفلسطينية.