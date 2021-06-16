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روسيا تنفي إرجاء الاتحاد الأوروبي موعد اعتماد "سبوتنيك V"

10:06 م الأربعاء 16 يونيو 2021
روسيا تنفي إرجاء الاتحاد الأوروبي موعد اعتماد "سبوتنيك V"

لقاح سبوتنيك-V

روسيا - (أ ش أ)

نفى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الأربعاء، أنباء بشأن إرجاء الاتحاد الأوروبي موعد اعتماد لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

وقال صندوق الاستثمارات المباشرة ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" إن وكالة الأدوية الأوروبية أتمت عمليات التفقد الخاصة بوسائل التصنيع الجيدة (GMP) لـ"سبوتنيك V" وأصدرت في أعقابها قرارا إيجابيا.

وأكد الصندوق أنه ومركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية الذي طور "سبوتنيك V" يواصلان التعاون مع وكالة الأدوية الأوروبية ضمن إطار عملية الاستعراض التدريجي للقاح.

وتابع: "لا تزال عملية الاستعراض هذه مستمرة ولا يدور الحديث عن أي إرجاء، وعلى الرغم من أن القرار بشأن مواعد تبني هذا الإجراء يعود إلى وكالة الأدوية الأوروبية، يأمل فريق "سبوتنيك V" في تسجيله في غضون شهرين".

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لقاح سبوتنيك V الاتحاد الأوروبي روسيا فيروس كورونا

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